Рерайт описаний для интернет-магазина

$50
Редактирование и КорректураЗавершен35 заявок532 просмотра
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Дано: описания товаров для интернет-магазина.

Нужно: сделать рерайт описания в двух экземплярах.

Работа несложная, поэтому новички вполне могут попробовать себя и поднабраться опыта.

16 лет назад
alwaysonline
Олвейз Оля 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
katielynx
Катерина 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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koopakaru
40 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
Выполнила заказ очень быстро и очень хорошо. Спасибо.
wolfcub
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Договорились о сроках, оплате - и уважаемый исполнитель пропал. Все сроки сорваны. Так не делают...
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Спасибо Насте за оперативно выполненную работу.
Спасибо за предоставленную мне работу.
Clivia
Гость 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
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Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$2
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Спасибо за интересную работу!!!
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