Рерайт статьи (большая статья)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт25 заявок560 просмотров

Необходимо сделать рерайт статьи (глубокий) которая прикреплена к проекту.

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17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

Elena_Sh
Елена 
41 год
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад
$30

Заявки фрилансеров

Elena_Sh
Елена 
41 год
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад