«Тепловой режим планеты. Анализ карт и решение задач»

Доброго времени суток, меня зовут Алексей. Есть уже частично написанная курсовая (скорее сказать взятая с интернета). Есть рекомендации к тому, что нужно подправить. В дальнейшем если будем сотрудничать то из этой курсовой нужно будет сделать вкр, защита ...