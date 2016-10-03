Работа нужна на 15.11.2016 г. Язык украинский. Тема: “ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”. ВУЗ: ТНЕУ, Тернополь. Страниц: 100 - 120. Оригинальность текста (антиплагиат): min 60%. Методичка в прикрепленном файле.
«Тепловой режим планеты. Анализ карт и решение задач»
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график нужно строить под буквой (а)
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