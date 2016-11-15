Магистерская (Налоги)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Работа нужна на 15.11.2016 г.

Язык украинский.

Тема: “ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”.

ВУЗ: ТНЕУ, Тернополь.

Страниц: 100 - 120.

Оригинальность текста (антиплагиат): min 60%.

Методичка в прикрепленном файле.

7 лет назад
ri_mroza
Роман 
61 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад