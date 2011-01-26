2 курсовые по трудовому праву

Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно сделать 2 реферата по предметам: 1.История отечества. 2. Русский Язык. Кто возьмется? Интересует цена и срок? Оставляйте пожалуйста ваши контакты для связи. А именно: Телефон,Скайп,Ася,Почта. ...