2 курсовые по трудовому праву

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка108 просмотров

Объем 25 страниц

цена 1300 всего

срок 25.01

оригинальность от 88%

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$35
4 дня
Все выполненно на высшем уровне, никаких замечаний. Мария очень ответственная и исполнительная.
Я очень рада, что работаю с Еленой.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Магистерская регионоведение

    Предмет: регионоведение Тема: Осoбенности внeшней пoлитики Фрaнции до и после Вeликой фрaнцузской рeволюции (1789г). Количество страниц: 110 Срoк : 1 месяц Вид работы: Магистерская Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: Указать произошедшие изменения: -отношение к союзникам,врагам, -приоритеты, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом

    Тема работы: организация и технология продажи круп в тогровых предприятиях. Тип учебного заведения: проф лицей№18 Предмет: товароведение и оборудование торговых предприятий Объём работы в печатных страницах: 25 План ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по финансам

    Предмет: Финансы и кредит Вид работы: Дипломная работа Тема: Финансовое регулирование малого бизнеса Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 дней План: нужен (без плана заявки не ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать 2 реферата по гуманитарным темам.

    Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно сделать 2 реферата по предметам: 1.История отечества. 2. Русский Язык. Кто возьмется? Интересует цена и срок? Оставляйте пожалуйста ваши контакты для связи. А именно: Телефон,Скайп,Ася,Почта. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эссе по социологии

    Тема эссе: мезальянс(потребление) необходимо рассмотреть понятие мезальянс с точки зрения социологии и показать его проявление в жизни на различных примерах. Цитаты – не более 20 слов, заключаются в кавычках, сноски постраничные с полным ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диссертация

    Диссертация по лингвистике- методика преподавания английского языка( в средней школе) срок и весь необходимый материал клиент предоставит

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом, английский

    Тема: Социокультурные тенденции лексической дифференциации британского и американского вариантов современного английского языка объём: 80 стр на английском языке срок: 35-40 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад