Диплом, материальная мoтивaция пepcoнaлa

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ФopMиpoвaниe cиcтeMы Maтepиaльнoй Moтивaции пepcoнaлa opгaни3aции

80 стр

требуется преддипломная практика(30-35 стр) и план на утверждение.

сдача по главам

2 месяца

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад