Эссе по истории

25 страниц анти 75% срок 02.10
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эссе нестандартного размера - 15-20 стр. Максимум 30. анти - от 70%.
тема: Образование независимого Монгольского государства.
что именно нужно описать: Положение Монголии в составе Цинской империи на рубеже XIX – XX вв. Укрепление экономических позиций России в Монголии. «Новый курс» Цинов и антиманьчжурское движение. Национально-освободительная революция 1911 г. и провозглашение независимости Монголии. Богдо-гэгэн и теократическая монархия. «Монгольский вопрос». Русско-китайская декларация 1913 г. и тройственные Кяхтинские соглашения 1915 г. Автономное государство.
литература
История Востока. В 6 т. Т. IV. Восток в новое время (конец XVIII начало XX в.). В 2-х кн. М., 2005.
История стран Азии и Африки в новое время: учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во МГУ, 1989; Ч. 2. 1991.
Дополнительная:
Васильев Л.Б. История Востока: учеб. для вузов. В 2 ч. 3-е изд. М.: Высшая школа, 2003.
Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. М.: ВЛАДОС, 2004. Ч. 2, 3.
Хрестоматии:
Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1988
Монголия
Белов Е.А. Россия и Монголия (1911-1919). М., 1999.
Горохова Г.С. Очерки по истории Монголии в эпоху маньчжурского господства. Л., 1980.
История Монгольской Народной Республики. 3-е изд. М., 1989.
интересует цена и срок
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