Курсовой:Распределенная реляционная база данных

Тема: органический синтез. Выполнение приложенного задания по методичке. Срок: 4-5 дней. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям: - работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных ...