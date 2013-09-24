Курсовой:Распределенная реляционная база данных

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Курсовая работа "Распределенная реляционная база данных городской телефонной сети" (Delphi)

Разработать модель распределенной реляционной базы данных предприятия,

состоящего из главного производства и нескольких удаленных филиалов. Части

предприятия связаны компьютерной сетью, имеют собственные локальные базы данных,

могут использовать данные удаленных узлов. Глобальная информация хранится на

центральном узле.

Разработать приложение, обеспечивающее создание, модификацию и поиск данных.

Считать, что все локальные базы размещены на одном компьютере.

Требования:

Количество локальных БД >= 3;

Состав отдельной локальной БД: связанные таблицы (не менее 2), индексы,

хранимые процедуры, триггеры, генераторы;

Количество записей одной таблицы >= 10;

Операции над БД: создание, модификация, поиск в БД;

СУБД: InterBase;

Языки: SQL, Delphi.

Целостность данных: использовать аппарат транзакций, хранимые процедуры,

триггеры;

Использовать CASE-средства проектирования ПО.

10 лет назад
raitox
Раиль 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад