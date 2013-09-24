Нужно выполнить тест Векслера, на двух человек. Задания в архиве.
Курсовой:Распределенная реляционная база данных
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Курсовая работа "Распределенная реляционная база данных городской телефонной сети" (Delphi)
Разработать модель распределенной реляционной базы данных предприятия,
состоящего из главного производства и нескольких удаленных филиалов. Части
предприятия связаны компьютерной сетью, имеют собственные локальные базы данных,
могут использовать данные удаленных узлов. Глобальная информация хранится на
центральном узле.
Разработать приложение, обеспечивающее создание, модификацию и поиск данных.
Считать, что все локальные базы размещены на одном компьютере.
Требования:
Количество локальных БД >= 3;
Состав отдельной локальной БД: связанные таблицы (не менее 2), индексы,
хранимые процедуры, триггеры, генераторы;
Количество записей одной таблицы >= 10;
Операции над БД: создание, модификация, поиск в БД;
СУБД: InterBase;
Языки: SQL, Delphi.
Целостность данных: использовать аппарат транзакций, хранимые процедуры,
триггеры;
Использовать CASE-средства проектирования ПО.
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