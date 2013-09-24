Курсовая работа. Технология питания

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки136 просмотров
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проект горячего цеха школьной столовой на 120 мест

это все что есть, требований никаких.

чертеж желательно на а1 (можно в программе)

Предлагайте цену.

10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва