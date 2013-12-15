Задание и все необходимое во вложении делать строго по инструкциям объем примерно 90 страниц без приложений требуется диплом+заполнить дневник практики+ доклад то что указано в индивидуальном задании дневника практики должно быть раскрыто во 2 главе диплома антиплагиат не ниже 75% сдача ...
Диплом,сoвepшeнcтвoвaниe исполнит. органов
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тема: Coвepшeнcтвoвaниe opгaнизaции pa6oты иcпoлнитeльныx opгaнoв мecтнoгo caмoyпpaвлeния c o6paщeниями гpaждaн, нa пpимepe упpaвы городcкoгo p-нa
план готов, утвержден.
сделать по методичке преддиплом,
сделать по методичке три главы, сдавать по главам.
диплом на 80 стр
преддиплом во 2й главе использовать
презентация, речь, рец-я
на преддиплом: 7 дней
срок на все вместе и стоимость?
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