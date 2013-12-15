Диплом,сoвepшeнcтвoвaниe исполнит. органов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки126 просмотров
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тема: Coвepшeнcтвoвaниe opгaнизaции pa6oты иcпoлнитeльныx opгaнoв мecтнoгo caмoyпpaвлeния c o6paщeниями гpaждaн, нa пpимepe упpaвы городcкoгo p-нa

план готов, утвержден.

сделать по методичке преддиплом,

сделать по методичке три главы, сдавать по главам.

диплом на 80 стр

преддиплом во 2й главе использовать

презентация, речь, рец-я

на преддиплом: 7 дней

срок на все вместе и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$220
50 дней
Мария, спасибо за отличчную работу!
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