Исслед-я работа Нефтегазовый сектор России

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Исследовательская работа на тему нефтегазового сектора в России + презентация на 20-25 мин

Данный нужны реальные

1. Oil & Gas в структуре Российской экономики:

· ВВП

· Элементы связи oil & gas и Российской экономики

2. Макроэкономические факторы\ тренды и тенденции развития (что происходит в oil & gas секторе)

3. Value - Chain (цепочка ценности/начиная от нефти заканчивая конечным продуктом)

4. Up-stream; Down-stream; Mid-stream – products&markets

5. Ключевые игроки в отрасли:

· структура рынка,

· лидеры отрасли, расстановка сил между российскими и международными компаниями,

· акционеры,

· активы.

6. Вертикально интегрированные oil & gas компании.

7. Стратегические проекты в отрасли: M & A , IPO , совместные предприятия/альянсы, локализация производств, международные инвестиции. Пример Роснефть\TNK-BP

8. Крупные инвестиционные проекты.

9. Ключевые переходы, отставки и назначения.

Срок сдачи 27.09.13

10 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад