Курсовая юриспруденция

Задание и все необходимое во вложении делать строго по инструкциям объем примерно 90 страниц без приложений требуется диплом+заполнить дневник практики+ доклад то что указано в индивидуальном задании дневника практики должно быть раскрыто во 2 главе диплома антиплагиат не ниже 75% сдача ...
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добрый день!
надо написать курсовую работу
тема - адвокатура в Российской Федерации
объем 25-30 страниц
срок 10 дней
пожалуйста пишите цену.
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