Реферат по культурологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок152 просмотра
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Тема: Культурная обусловленность морали и права

Требования: объем 15-20 стр, оригинальность не ниже 80%, введение, заключение, список используемой литературы!

Срок: 27.09.2013 до 14.00

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10 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад