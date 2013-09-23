Следует скомпоновать первую главу работы + добавить что-нибудь своего (из Интернета).

Предмет «Технология общественного питания»

Тема «Разработка технологии кисломолочного продукта для функционального питания»

Объем главы работы 55-65 листов.

В тексте должны быть расставлены ссылки на источники (год издания не меньше 2008 года).

План работы следующий:

1.Анализ существующих технологий производства йогурта

1.1 Йогурт, сырье, значение в питании.

1.2 Пищевые добавки и их использование в производстве кисломолочного продукта -

«йогурта».

1.3 Функциональные пищевые добавки и их влияние на процесс структурообразования йогурта.

1.4 Особенности изготовления йогурта с функциональными добавками. (!!!)

1.5 Заключение по главе 1.Задачи исследования.

В пункте 1.3 и 1.4 следует предложить определенную добавку (как пример масло амаранта или ламинарию, какую-нибудь лекарственную траву)

Прошу в ЛС написать добавку, которую Вы хотите внести. Таким образом и будет выбран исполнитель. Исполнителю я предоставлю материал схожих работ, походу в которую будет и внесена наша добавка.

Смысл главы: мы от общего переходим к частному, в первой главе предлагаем добавку а во второй главе делаем по ней уже практические исследования.