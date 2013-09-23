Курсовая работа/ Основания фундамента

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Требуется срочно выполнить основания фундаментов до 26.09.

Задание в приложенном файле.

10 лет назад
axxxe07
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад