Курсовая. Аппаратные ср-ва вычислительной техники

Следует скомпоновать первую главу работы + добавить что-нибудь своего (из Интернета). Предмет «Технология общественного питания» Тема «Разработка технологии кисломолочного продукта для функционального питания» Объем главы работы 55-65 листов. В тексте должны быть расставлены ссылки на источники (год издания ...