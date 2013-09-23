Курсовая. Аппаратные ср-ва вычислительной техники

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Тема курсовой: Система управления стиральной машиной.

Объем: 20- 25 страниц, шрифт на 14, Times New Roman.

Уникальность от 75%

Уточнения прикреплены.

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10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва