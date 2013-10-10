Курсовой проект инновационный менеджмент

$62
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки135 просмотров
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Нужно сделать курсовой проект по инновационному менеджменту. Ориентироваться на задание написанное от руки. Задание прилагаю.

Сроки октябрь. Объем 25-35с.

Оплата яндекс.

10 лет назад
Sovchik
Анна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
dmitry_shal
56 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$62
7 дней
Дмитрий хороший исполнитель. Мне понравилось сотрудничество с ним, все детально расписано, хорошо разбирается в расчетах. Надеюсь, работа будет сдана без доработок.