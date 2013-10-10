Тема: органический синтез. Выполнение приложенного задания по методичке. Срок: 4-5 дней. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям: - работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных ...
Курсовой проект инновационный менеджмент
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Нужно сделать курсовой проект по инновационному менеджменту. Ориентироваться на задание написанное от руки. Задание прилагаю.
Сроки октябрь. Объем 25-35с.
Оплата яндекс.
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