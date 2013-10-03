Курсовая по органическому синтезу

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка126 просмотров
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Тема: органический синтез.

Выполнение приложенного задания по методичке.

Срок: 4-5 дней.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка.

10 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
dmitry_shal
56 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
4 дня
Работа была сделана согласно требованиям, но с небольшим опозданием. Спасибо.