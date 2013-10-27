Курсовая работа по здравоохранению

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объем содержательной части , текста 30 страниц

анти 75%

план , список литры (25 ист., методы контроля) на 26.09

цена обсуждается

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$45
2 дня
Все отлично как обычно, только +10 баллов
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