Курсовое проектирование C++ Builder

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Курсовое проектирование C++ Builder

Содержание пояснительной записки и ТЗ вышлю авторам в личку

Сроки выполнения от 40 дней. Обязательно внесение коррективов и доработок в работу согласно методическим требованиям по замечаниям преподавателя. Доведение работы до сдачи.

10 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад