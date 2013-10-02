Реферат:психология и педагогика

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Предмет Психология и педагогика (специальность Экономика)

Тема реферата:

Решение мыслительных задач и творческая деятельность личности

Нужна очень качественная и продуманная работа. Объем не менее 25 стр.

10 лет назад
kergetova
Оксана 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$20
3 дня
Все на высшем уровне. Быстрое и четкое исполнение поставленной задачи. Очень рекомендую исполнителя.
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