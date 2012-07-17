Диплом матметоды в экономике

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Общий объем работы 100-120 стр.

Объект исследования – любое коммерческое предприятие; к работе необходимо приложить бух. Отчетность-ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Сдача работы по частям!

Все подробности в приложенном ТЗ

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13 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$170
30 дней

Заявки фрилансеров

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад