Диплом матметоды в экономике

тема первого диплома: РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БИЗНЕСА. Сроки до 2х недель, лучше конечно быстрее. Без предоплаты, оплата по факту. Требования к дипломам стандартные, желательно актуальная информация и антиплагиат - достойный процент. ...