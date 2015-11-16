Диплом . Молодёжная политика в российских (зарубежных) компаниях

Необходимо написать дипломную работу.

Тема: Молодёжная политика в российских (зарубежных) компаниях

Объем: 60-70 стр

АП: 70% минимум

Оформление и выполнение строго по методичке.

Требование: До 22.11.15 надо сдать только первую главу. Вторая часть будет связана с преддипломной практикой, которой ещё не было.В прикрепленном файле требования к дипломной работе. Титульник не нужен.

Преддипломная практика будет с 01.12.15 по 15.12.15.

То есть, ко второй главе можно будет приступить в середине декабря. Плана нет - нужен на утверждение.