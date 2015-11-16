Необходимо сделать курсовую на тему рекламных технологий. Приблизительное название - Использование рекламных технологий в Интернете, точнее объясню выбранному исполнителю. Сроки- примерно 2 недели. Объем 40 страниц. Оформление по ГОСТУ. Должна быть теоретическая и практическая часть. Подробнее - пишите, расскажу все, можно в ...
Диплом . Молодёжная политика в российских (зарубежных) компаниях
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Необходимо написать дипломную работу.
Тема: Молодёжная политика в российских (зарубежных) компаниях
Объем: 60-70 стр
АП: 70% минимум
Оформление и выполнение строго по методичке.
Требование: До 22.11.15 надо сдать только первую главу. Вторая часть будет связана с преддипломной практикой, которой ещё не было.В прикрепленном файле требования к дипломной работе. Титульник не нужен.
Преддипломная практика будет с 01.12.15 по 15.12.15.
То есть, ко второй главе можно будет приступить в середине декабря. Плана нет - нужен на утверждение.
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