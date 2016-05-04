Необходимо решить две задачи по теории автоматического управления, 12 вариант. Само задание, а также примеры решений прикреплены в файлах. Срок – 19 ноября. Бюджет – 500 р., оплата по факту выполнения работы, предоплаты нет.
Сделать курсовую на тему рекламных технологий
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Необходимо сделать курсовую на тему рекламных технологий.
Приблизительное название - Использование рекламных технологий в Интернете, точнее объясню выбранному исполнителю.
Сроки- примерно 2 недели.
Объем 40 страниц.
Оформление по ГОСТУ.
Должна быть теоретическая и практическая часть.
Подробнее - пишите, расскажу все, можно в сообщения или в скайп :)
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