Сделать курсовую на тему рекламных технологий

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок161 просмотр
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Необходимо сделать курсовую на тему рекламных технологий.

Приблизительное название - Использование рекламных технологий в Интернете, точнее объясню выбранному исполнителю.

Сроки- примерно 2 недели. 

Объем 40 страниц.

Оформление по ГОСТУ.

Должна быть теоретическая и практическая часть. 

Подробнее - пишите, расскажу все, можно в сообщения или в скайп :)

8 лет назад
legorii
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$50
14 дней
Всё ок
Очень приятно было работать с Егором!