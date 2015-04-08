Диплом: Педагогика.

$108
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Закрыт1 заявка116 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Особенности методического обеспечения темы "Факторный анализ" дисциплины "Экономика"

Объем: 80–83 стр.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10 -12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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