Диплом по медицине

$700
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Закрыт7 заявок168 просмотров

Тема работы: Роль медицинской сестры в организации и осуществлении обучения родителей принципам рационального ухода за детьми с родовыми травмами в раннем возрасте.

10 лет назад
Diplomklas
Виктория 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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