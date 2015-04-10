Курсовая работа

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Дисциплина: Туризм

Тема: Разработка схемы взаимодействия туроператора с турагентом

Кол-во страниц: 25-30

Оригинальность: 60%

Срок: 10.04.2015

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Работаем по прикрепленному файлу

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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