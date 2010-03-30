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Диплом по культурологии
Тема: Мифологема судьбы в Древнегреческой мысли раннего периода
объем: 80 стр.
2 главы:
1. Древнегреческая мифология как отражение сознания древнегреческой мысли раннего периода
2. Значение и место судьбы в древнегреческой мифологии
Пункты глав придумать, по 2 параграфа в каждой.
31.03 до 15 час. по мск нужнаы введение, 1 глава и начало 2-й главы.
Пишите цену в рублях
Оригинальность 70%
Оплата работы после проверки преподавателем
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