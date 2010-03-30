Диплом по культурологии

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Закрыт3 заявки166 просмотров

Тема: Мифологема судьбы в Древнегреческой мысли раннего периода

объем: 80 стр.

2 главы:

1. Древнегреческая мифология как отражение сознания древнегреческой мысли раннего периода

2. Значение и место судьбы в древнегреческой мифологии

Пункты глав придумать, по 2 параграфа в каждой.

31.03 до 15 час. по мск нужнаы введение, 1 глава и начало 2-й главы.

Пишите цену в рублях

Оригинальность 70%

Оплата работы после проверки преподавателем

15 лет назад
evge-uv
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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