Дисциплина: Социальная работа. Тема: Методы социальной работы с подростками склонными к агрессии, в реабилитационном центре. Шрифт 14 1.5интервала. Слева2.5 Справа1.5 Сверху2 Снизу2. Литература не менее 20 источников. Приложения, таблицы,графики минимум ...
Реферат по Мотивации трудовой деятельности
Тема реферата выбирается самостоятельно, основываясь на содержании дисциплины «Мотивация трудовой деятельности».
Объем не более 8 страниц.,оригинальность не менее 85%, в работе сноски.
Содержание работы включает в себя:
- введение, включающее в себя цель и задачи данной работы;
- основное содержание;
- список литературы.
Срок выполнения 01.04.2010 до 15.00
Оплата работы после ее проверки!!!
Жду предложений по цене и тему по которой будет выполняться работа!!!
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