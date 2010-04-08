Реферат по Мотивации трудовой деятельности

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Завершен5 заявок254 просмотра

Тема реферата выбирается самостоятельно, основываясь на содержании дисциплины «Мотивация трудовой деятельности».

Объем не более 8 страниц.,оригинальность не менее 85%, в работе сноски.

Содержание работы включает в себя:

- введение, включающее в себя цель и задачи данной работы;

- основное содержание;

- список литературы.

Срок выполнения 01.04.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене и тему по которой будет выполняться работа!!!

15 лет назад
gekgir
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$13
2 дня
Юрий справился с работой на отлично. Замечаний нет. Все выполнено строго согласно требованиям и в срок. Всем рекомендую.
Все как всегда замечательно. И четкое задание, и своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад