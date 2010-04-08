Реферат по Мотивации трудовой деятельности

Тема реферата выбирается самостоятельно, основываясь на содержании дисциплины «Мотивация трудовой деятельности».

Объем не более 8 страниц.,оригинальность не менее 85%, в работе сноски.

Содержание работы включает в себя:

- введение, включающее в себя цель и задачи данной работы;

- основное содержание;

- список литературы.

Срок выполнения 01.04.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене и тему по которой будет выполняться работа!!!