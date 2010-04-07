Реферат по педагогике

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Завершен3 заявки162 просмотра

Тема: "Интегрированный подход к воспитанию детей подготовительной группы с разноуровневой подготовкой к школе".

Объем - 15 л.

Введение, основная часть, заключение, список литературы. Сноски на каждой странице.

Срок - 1 апреля 20.00 мск.

15 лет назад
Zum
57 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена точно в срок и качественно. И на необходимость корректировки Елена реагирует адекватно :) Спасибо!
Очень положительный человек, приятно общаться, работать так же приятно. Профессиональне отношения и деловое общение. Спасибо за заказ. С уважением. Елена

Заявки фрилансеров

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад