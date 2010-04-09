Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Реферат по экономическому развитию Украины
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить реферат (контрольную работу) на тему: "Экономическое развитие Украины в 2006-2009 гг." по такому плану:
- Введение;
- Экономическое положение страны: ВВП, прир. ресурсы и т.д.;
- Уровень конкурентоспособности;
- Экономический потенциал: развитие промышленности, с/х, сферы услуг;
- Внешняя торговля: географическое положение, торговые партнёры (мин. кол-во – 5), сравнение с другими странами;
- Платёжный баланс (объём притока/оттока денежных средств);
- Заключение;
- Перечень используемых источников.
Объем - 20-25 страниц.
Перечень рекомендуемых источников предоставлю.
Срок выполнения - 2 апреля, вечер.
Оплата - 800 руб. Оплата Яндекс-деньги или WebMoney.
Пишите только в проект, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
«Анализатор текста» Исходные данные: Разработать программу, которая для указанного текстового файла выполняет следующие операции: • Вывод содержимого файла на экран; • Подсчет средней длины строк в файле; • Вывод из текстового файла строки ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Курсовая по РУР №2.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо подготовить два различных по содержанию, но почти одинаковых по теме качественных диплома по налогам! Ориентировочные тема – "совершенствование налогообложения в коммерческих банках"! + презентация, речь и доработка после ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте Нужно написать работу на тему "Использование современных компютерных технологий в проектно - графическом искусстве" - Общий обзор ситуации ( роль комп. технологий в современном иск. И зачем вообще ...Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Тема: "Переводческие преобразования при переводе офисной документации" срок: 2 недели Антиплагиат от 75% Не менее 65 стр, теории не более 40 % от всей работы Примерный план, но ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $120
Требуется доработать диплом 1. Тема диплома "Проект сверхлегкого гидросамолета" 2. Что есть: пояснительная записка(не весь расчет), чертежи(AutoCAD,UGS NX 4.0),методичка по диплому,картинки. Расчеты с разных источников(точнее разные единицы измерения), поэтому все ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Разработка дипломного проекта для вычисления доставки времени сообщений электронной почты. создание алгоритма доставки почты от клиента к серверу, от сервера к серверу. материал вышлю потом, так как файл большойЗакрыт15 лет назад
- $80
Жене нужно сделать курсовую: "Тема "митця" та "мистецтва" у творчостi Джона Фаулза та Юрiя Андруховича". объём - около 70 страниц 14м шрифтом. Срок строго до 08:00 6-го апреля. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад