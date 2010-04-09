Реферат по экономическому развитию Украины

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Завершен4 заявки122 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить реферат (контрольную работу) на тему: "Экономическое развитие Украины в 2006-2009 гг." по такому плану:

- Введение;

- Экономическое положение страны: ВВП, прир. ресурсы и т.д.;

- Уровень конкурентоспособности;

- Экономический потенциал: развитие промышленности, с/х, сферы услуг;

- Внешняя торговля: географическое положение, торговые партнёры (мин. кол-во – 5), сравнение с другими странами;

- Платёжный баланс (объём притока/оттока денежных средств);

- Заключение;

- Перечень используемых источников.

Объем - 20-25 страниц.

Перечень рекомендуемых источников предоставлю.

Срок выполнения - 2 апреля, вечер.

Оплата - 800 руб. Оплата Яндекс-деньги или WebMoney.

Пишите только в проект, пожалуйста.

15 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Елена отлично справилась с заданием, все выполнено в срок и на должном уровне.
Спасибо Елене за интересную работу, четкость в задании, постоянную связь и своевременную оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад