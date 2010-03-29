Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Курсовая работа
Здравствуйте
Нужно написать работу на тему
"Использование современных компютерных технологий в проектно - графическом искусстве"
- Общий обзор ситуации ( роль комп. технологий в современном иск. И зачем вообще художнику компьютер)
- Новое направление в современном искусстве - CG Art (Кратко раскрыть суть явления, связать с темой)
- Печать 3Д моделей на 3Д принтере из моделей созданых в Z-Brush/3Д макс (акцент на скульптуре. Почему удобнее напечатать модель в 3Д принтере чем лепить ее руками из глины)
http://www.freeformfab.nl/category/3d-printing/
http://www.gameartisans.org/contests/events/3/trophy/index.html
- печать 3Д фото
- Цифровая печать на холсте (кто из известных худ. использует данный метод)
http://smallbay.ru/parkes.html
- Использование 3Д макс для выполнения разного рода проектных задач. (акцент НЕ на архитектуре а на скульптуре, декоративно прикладном искусстве)
Семьдесят-семьдесят пять страниц
Срок - 1,5-2 месяца
Интересует цена за выполнение
Спасибо
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