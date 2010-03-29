Курсовая работа

Здравствуйте

Нужно написать работу на тему

"Использование современных компютерных технологий в проектно - графическом искусстве"

- Общий обзор ситуации ( роль комп. технологий в современном иск. И зачем вообще художнику компьютер)

- Новое направление в современном искусстве - CG Art (Кратко раскрыть суть явления, связать с темой)

- Печать 3Д моделей на 3Д принтере из моделей созданых в Z-Brush/3Д макс (акцент на скульптуре. Почему удобнее напечатать модель в 3Д принтере чем лепить ее руками из глины)

http://www.freeformfab.nl/category/3d-printing/

http://www.gameartisans.org/contests/events/3/trophy/index.html

- печать 3Д фото

- Цифровая печать на холсте (кто из известных худ. использует данный метод)

http://smallbay.ru/parkes.html

- Использование 3Д макс для выполнения разного рода проектных задач. (акцент НЕ на архитектуре а на скульптуре, декоративно прикладном искусстве)

Семьдесят-семьдесят пять страниц

Срок - 1,5-2 месяца

Интересует цена за выполнение

Спасибо