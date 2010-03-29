Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Диплом "Теория перевода"
Тема: "Переводческие преобразования при переводе офисной документации"
срок: 2 недели
Антиплагиат от 75%
Не менее 65 стр, теории не более 40 % от всей работы
Примерный план, но необязательно строго его придерживаться:
ВВЕДЕНИЕ
1 ПЕРЕВОД ОФИСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК ВИД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
1.1 Текст как объект перевода
1.2 Перевод
1.3 Классификация офисной документации (деловые письма, телексы, меморандумы, финансовые, транспортные документы, проектные материалы)
2 ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Лексические трансформации и проблемы перевода
2.2 Грамматические трансформации 2.3 Синтаксические трансформации
3 АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ ОФИСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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