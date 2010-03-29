Диплом "Теория перевода"

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Тема: "Переводческие преобразования при переводе офисной документации"

срок: 2 недели

Антиплагиат от 75%

Не менее 65 стр, теории не более 40 % от всей работы

Примерный план, но необязательно строго его придерживаться:

ВВЕДЕНИЕ

1 ПЕРЕВОД ОФИСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК ВИД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

1.1 Текст как объект перевода

1.2 Перевод

1.3 Классификация офисной документации (деловые письма, телексы, меморандумы, финансовые, транспортные документы, проектные материалы)

2 ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Лексические трансформации и проблемы перевода

2.2 Грамматические трансформации 2.3 Синтаксические трансформации

3 АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ ОФИСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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