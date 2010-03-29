Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Диплом "Проект сверхлегкого гидросамолета" (Др-ка)
Требуется доработать диплом
1. Тема диплома "Проект сверхлегкого гидросамолета"
2. Что есть: пояснительная записка(не весь расчет), чертежи(AutoCAD,UGS NX 4.0),методичка по диплому,картинки.
Расчеты с разных источников(точнее разные единицы измерения), поэтому все запортачили(руководитель вернул на доработку).
Нужно все считать по книжке Бадягин, Мухамедов "Проектирование легких самолетов" ну конечно и другая литература.
На данный момент диплом 57стр + чертежи, картинки
Нужно доработать диплом
Что требуется:
1) Привести в соответствие все расчеты (единицы измерения, термины, цифры)
2) Сделать дополнительные расчеты (где требуется)
3) Доработать теорию и доп. литературу.
План в приложении (сам диплом, чертежи и доп. материалы высылаются непосредственно выбранному Автору)
Оплата сразу после проверки научным руководителем.
Жду предложения с указанием цены и сроков.
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