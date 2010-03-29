Диплом "Проект сверхлегкого гидросамолета" (Др-ка)

Требуется доработать диплом

1. Тема диплома "Проект сверхлегкого гидросамолета"

2. Что есть: пояснительная записка(не весь расчет), чертежи(AutoCAD,UGS NX 4.0),методичка по диплому,картинки.

Расчеты с разных источников(точнее разные единицы измерения), поэтому все запортачили(руководитель вернул на доработку).

Нужно все считать по книжке Бадягин, Мухамедов "Проектирование легких самолетов" ну конечно и другая литература.

На данный момент диплом 57стр + чертежи, картинки

Нужно доработать диплом

Что требуется:

1) Привести в соответствие все расчеты (единицы измерения, термины, цифры)

2) Сделать дополнительные расчеты (где требуется)

3) Доработать теорию и доп. литературу.

План в приложении (сам диплом, чертежи и доп. материалы высылаются непосредственно выбранному Автору)

Оплата сразу после проверки научным руководителем.

Жду предложения с указанием цены и сроков.