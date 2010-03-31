Разработка дипломного проекта для вычисления доставки времени сообщений электронной почты. создание алгоритма доставки почты от клиента к серверу, от сервера к серверу. материал вышлю потом, так как файл большой
Диплом Противопожарное водоснабжение
Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение
Методические указания во вложении.
Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $80
Жене нужно сделать курсовую: "Тема "митця" та "мистецтва" у творчостi Джона Фаулза та Юрiя Андруховича". объём - около 70 страниц 14м шрифтом. Срок строго до 08:00 6-го апреля. ...Завершен15 лет назад
Спец-ть:финансы и кредит, курсовая по Экономической теории, Тема: Роль ВТО(внешней торговой организации) в международных экономических отношениях. - Обьем от 30стр - не менее 15 источников( не интернет) - Современная информация(не ...Завершен15 лет назад
- $250
Тема: Построение ЛВС на базе коммутаторов Cisco 70-80 страниц, есть методическое пособие. Срок 30-35 днейРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курсовой проект "Составить организ-но- хоз-й план лесного питомника в условиях среднетаежной п/зоны района Республики Карелия" Задание - отсканированный файл. + план аналагичной работы. В курсовой работе есть теор. часть и практич. часть ...Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Методическая информация высылается дополнительно. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Завершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Строго номер работы или предмет и цену, без указания названия темы. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад