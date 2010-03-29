Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Два диплома по налогам
Необходимо подготовить два различных по содержанию, но почти одинаковых по теме качественных диплома по налогам!
Ориентировочные тема – "совершенствование налогообложения в коммерческих банках"!
+ презентация, речь и доработка после замечаний научного руководителя
Глава №2 должна быть сдана ориентировочно через неделю после принятия проекта к исполнению)
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