Два диплома по налогам

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Необходимо подготовить два различных по содержанию, но почти одинаковых по теме качественных диплома по налогам!

Ориентировочные тема – "совершенствование налогообложения в коммерческих банках"!

+ презентация, речь и доработка после замечаний научного руководителя

Глава №2 должна быть сдана ориентировочно через неделю после принятия проекта к исполнению)

15 лет назад
like2b3
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15 лет в сервисе
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15 лет назад

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