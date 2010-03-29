Два диплома по налогам

Необходимо подготовить два различных по содержанию, но почти одинаковых по теме качественных диплома по налогам!

Ориентировочные тема – "совершенствование налогообложения в коммерческих банках"!

+ презентация, речь и доработка после замечаний научного руководителя

Глава №2 должна быть сдана ориентировочно через неделю после принятия проекта к исполнению)