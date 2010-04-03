Приватный для Скворцовой Ирины

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка152 просмотра

Курсовая по РУР №2.

15 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

activelancer
Ирина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Новое сотрудничество с Ириной – новые положительные впечатления! Отличный автор!
Новая работа и опять только позитивные впечатления от сотрудничества! Александр надежный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

activelancer
Ирина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад