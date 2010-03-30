Курсовая работа на Prolog

«Анализатор текста»

Исходные данные:

Разработать программу, которая для указанного текстового файла выполняет следующие операции:

• Вывод содержимого файла на экран;

• Подсчет средней длины строк в файле;

• Вывод из текстового файла строки с заданным номером;

• Вывод двух самых коротких строк;

• Подсчет, сколько раз в файле встречаются слова, заканчивающиеся заданной буквой;

• вывод строк, в которых встречается не менее трех числовых символов;

• поиск в файле ключевого слова (подстроки).

Нужная операция выбирается из меню.

С запиской - структура будет уточнена позже.

Интересуют сроки и ориентировочная стоимость