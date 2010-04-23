Диплом по переводу

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить введение и первую, теоретическую часть диплома по переводоведению.

Тема диплома: "О некоторых задачах, возникающих при переводе современных политических публичных выступлений, и способах их решения"

В I главе необходимо представить основные понятия, связанные с переводом современного политического выступления. На основании работ ведущих исследователей выделить основные особенности политических выступлений, которые необходимо учитывать при переводе.

Примерный объем 25-30 страниц. Дополнительные данные вышлю.

Срок выполнения - до 12 апреля.

Оплата - 2000 руб.

15 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$60
7 дней
Работа выполнена на высоком уровне, все пожелания учтены. Ольга всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы, в общем сотрудничество принесло только положительные эмоции! Будем рады дальнейшему сотрудничеству.
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Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад