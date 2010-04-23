Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Диплом по переводу
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить введение и первую, теоретическую часть диплома по переводоведению.
Тема диплома: "О некоторых задачах, возникающих при переводе современных политических публичных выступлений, и способах их решения"
В I главе необходимо представить основные понятия, связанные с переводом современного политического выступления. На основании работ ведущих исследователей выделить основные особенности политических выступлений, которые необходимо учитывать при переводе.
Примерный объем 25-30 страниц. Дополнительные данные вышлю.
Срок выполнения - до 12 апреля.
Оплата - 2000 руб.
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