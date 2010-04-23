Диплом по переводу

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить введение и первую, теоретическую часть диплома по переводоведению.

Тема диплома: "О некоторых задачах, возникающих при переводе современных политических публичных выступлений, и способах их решения"

В I главе необходимо представить основные понятия, связанные с переводом современного политического выступления. На основании работ ведущих исследователей выделить основные особенности политических выступлений, которые необходимо учитывать при переводе.

Примерный объем 25-30 страниц. Дополнительные данные вышлю.

Срок выполнения - до 12 апреля.

Оплата - 2000 руб.