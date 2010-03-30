Доработка главы диплома (ценообразование)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок121 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо доработать 3 главу диплома "Предложения по оптимизации цен в кафе-баре"

По сути в главе необходимо сделать следующее:

1) Обосновать, на какие блюда необходимо повысить (снизить) цены

2) Исходя из этого обосновать изменения объемов продаж блюд (исходя из эластичности)

3) Определить изменение объема выручки

- изменение валового дохода

- прирост прибыли на основании производственного рычага

Материалы по работе (сам диплом, замечания преподавателя) смогу выслать на почту, т.к. объем не позволяет разместить их здесь.

15 лет назад
helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров