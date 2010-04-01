Вторая глава Диплома PR (Срочно)

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Дипломная работа на тему "Реализация системного подхода к PR деятельности на примере НК Холостяк".

Нужна вторая глава.

Антиплагиат 85%

Сроки 01.04.2010 до 13ч (МСК)

План в приложении.

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15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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