Реферат "Основы управления персоналом"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки210 просмотров

Тема: Экономическое стимулирование работника: принципы и модели

Требования: объем 15 стр максимум, оригинальность не менее 85%.

Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа!!!

Срок выполнения: 01.04.2010

Жду предложений по цене!!

Оплата работы после ее проверки!!!!

15 лет назад
gekgir
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$17
2 дня
Отличное выполнение работы. Учтены все требования. Рекомендую Юрия, как ответственного исполнителя!!!!
Арсений - надежный и порядочный заказчик.Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад