Реферат по организационному поведению

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Тема: Поощрение и наказание индивида в группе

Требования: Объем работы – 8 - 10 страниц, Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - полуторный ,Параметры страницы: слева – 3см, справа – 1,5 см, снизу и сверху – по 2 см, оригинальность не менее 85%.

Содержание работы:

Введение: объект, предмет, цель и задачи работы

Содержательная часть

Заключение: основные выводы по поставленным задачам

Срок выполнения 01.04.2010 до 15.00

Жду предложений по цене!!!!

15 лет назад
gekgir
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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