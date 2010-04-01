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Реферат по организационному поведению
Тема: Поощрение и наказание индивида в группе
Требования: Объем работы – 8 - 10 страниц, Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - полуторный ,Параметры страницы: слева – 3см, справа – 1,5 см, снизу и сверху – по 2 см, оригинальность не менее 85%.
Содержание работы:
Введение: объект, предмет, цель и задачи работы
Содержательная часть
Заключение: основные выводы по поставленным задачам
Срок выполнения 01.04.2010 до 15.00
Жду предложений по цене!!!!
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