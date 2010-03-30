Дипломная работа. История.

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Тема: Образование монгольской империи и политика монголов по отношению к покоренному населению

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$100
14 дней

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад