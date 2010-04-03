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Тема: Основные виды валютных операций,осуществляемых российскими коммерческими банками,расчет их эффективности

Требования:25-30стр., должны быть ссылки на сайты сбербанков, банка России,министерство финансов и др источники, в ведение: задачи, предмет, объект исследования, актуальность работы, цели, оригинальность не менее 85%.

Срок: 03.04.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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