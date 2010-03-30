Диплом по инвестициям

Предмет-Инвестиции

ТЕМА- Драгоценные металлы как объект инвестирования.

План примерный,его нужно доработать и согласовать с руководителем

Введение

глава 1 теоретические основы инвестирования

а)сущность,их виды

б)драгоценные металлы как объекты

в)

глава 2 драгоценные металлы на инвестиционном рынке

а) виды инвестиций в драгоценные металлы

глава 3 анализ инвестирования в драгоценные металлы в Сбербанке

Заключение

Приложения

Список литературы

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