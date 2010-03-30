Дисциплина: Социальная работа. Тема: Методы социальной работы с подростками склонными к агрессии, в реабилитационном центре. Шрифт 14 1.5интервала. Слева2.5 Справа1.5 Сверху2 Снизу2. Литература не менее 20 источников. Приложения, таблицы,графики минимум ...
Диплом по инвестициям
Предмет-Инвестиции
ТЕМА- Драгоценные металлы как объект инвестирования.
План примерный,его нужно доработать и согласовать с руководителем
Введение
глава 1 теоретические основы инвестирования
а)сущность,их виды
б)драгоценные металлы как объекты
в)
глава 2 драгоценные металлы на инвестиционном рынке
а) виды инвестиций в драгоценные металлы
глава 3 анализ инвестирования в драгоценные металлы в Сбербанке
Заключение
Приложения
Список литературы
Объем текста без учета приложений от 65 листов минимум и до 70
Оригинальность текста от 90%
Сдача работы по главам
Сдача всей работы до 30 апреля
Оформление СТРОГО по методичке.
За орфографию и оформление буду штрафовать, поэтому,соблюдайте методичку.
Работы проверяю лично
Цена 5 000 рублей с учетом речи
Оплата по факту выполнения всей работы на счет R вебмани либо на карту Сбербанка РФ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Тема: Образование монгольской империи и политика монголов по отношению к покоренному населениюЗакрыт15 лет назад
Тема реферата выбирается самостоятельно, основываясь на содержании дисциплины «Мотивация трудовой деятельности». Объем не более 8 страниц.,оригинальность не менее 85%, в работе сноски. Содержание работы включает в себя: - введение, включающее в ...Завершен15 лет назад
Тема: Экономическое стимулирование работника: принципы и модели Требования: объем 15 стр максимум, оригинальность не менее 85%. Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа!!! Срок выполнения: 01.04.2010 Жду предложений по цене!! ...Завершен15 лет назад
Тема: Поощрение и наказание индивида в группе Требования: Объем работы – 8 - 10 страниц, Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - полуторный ,Параметры страницы: слева – 3см, справа – 1,5 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $80
Тема "Анализ конкурентного окружения Виват-Трейда" Кол. листов - 80 Оригинальность от 80% Срок 2.04.10 г.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Тема: "Интегрированный подход к воспитанию детей подготовительной группы с разноуровневой подготовкой к школе". Объем - 15 л. Введение, основная часть, заключение, список литературы. Сноски на каждой странице. ...Завершен15 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо доработать 3 главу диплома "Предложения по оптимизации цен в кафе-баре" По сути в главе необходимо сделать следующее: 1) Обосновать, на какие блюда необходимо повысить (снизить) цены ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $7
Нужно переделать работу - сократить работу, оставить самое основное по вопросам. Теоритическая часть должна быть не более 5 листов.Завершен15 лет назад
Нужно написать курсовую работу по дисциплине «Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии» Тема работы: «Племенная работа и пути повышения качества смушек в овцеводстве» Антиплагиат от 80% Требования в ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад