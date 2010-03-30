Дисциплина: Социальная работа. Тема: Методы социальной работы с подростками склонными к агрессии, в реабилитационном центре. Шрифт 14 1.5интервала. Слева2.5 Справа1.5 Сверху2 Снизу2. Литература не менее 20 источников. Приложения, таблицы,графики минимум ...
Учёт и Аудит
Тип работы: Реферат
тема: Учёт по международной экономике
Требование: глубокие знания в области учета и аудита
Срок: срочно!
Подробности в приват
Заявки фрилансеров
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