Дисциплина: Социальная работа. Тема: Методы социальной работы с подростками склонными к агрессии, в реабилитационном центре. Шрифт 14 1.5интервала. Слева2.5 Справа1.5 Сверху2 Снизу2. Литература не менее 20 источников. Приложения, таблицы,графики минимум ...
Технические курсовые (автомобилестроение)
Нужно выполнить5 курсовых
По дисциплинам:
Технология ремонта машин
Технология сельскохозяйственного машиностроения
Экономика и организация технического сервиса
Проектирование предприятия технического сервиса
Надежность технических систем
Экономика и организация технического сервиса (контрольная)
Методички в файле:
Пишите какую работу готовы взять и ваши цены
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