Технические курсовые (автомобилестроение)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка126 просмотров

Нужно выполнить5 курсовых

По дисциплинам:

Технология ремонта машин

Технология сельскохозяйственного машиностроения

Экономика и организация технического сервиса

Проектирование предприятия технического сервиса

Надежность технических систем

Экономика и организация технического сервиса (контрольная)

Методички в файле:

http://webfile.ru/4392820

Пишите какую работу готовы взять и ваши цены

15 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров