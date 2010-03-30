Курсовой проект "Расчет тепловой схемы турбоустано

$50
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Закрыт1 заявка129 просмотров

Нужен человек с опытом создания курсовых проектов теплотехнической тематики. Тема проекта:

"Расчет принципиальной тепловой схемы и технико-экономических показателей турбоустановки "

содержание ниже:

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБОУСТАНОВКИ.

2. ТЕПЛОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ.

3. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ ПАРА В ТУРБИНЕ В H-S ДИАГРАММЕ.

4. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ.

5. ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТУРБОУСТАНОВКИ.

6. ВЫБОР ТИПА ПАРОГЕНЕРАТОРА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

7. ТОПЛИВО, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА.

9. ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА.

10. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

11. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

12. ЛИТЕРАТУРА.

обьем порядка 30 страниц

нужно 5-10 подобных типовых проектов. турбины разные Т-50, Т-175, ПТ-135, К-500, К-800 и т.д почти все стандартные.

рассмотрю варианты покупки готовых работ такой тематики.

15 лет назад
Astanid
Иван 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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