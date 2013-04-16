Диплом по международным отношениям

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Вид работы : Дипломная работа

Дисциплина : международные отношения

Тема : Подходы Испании к проблемам европейской интеграции

Количество листов : 60

Есть методичка по оформлению, нужен план.

11 лет назад
axxxe07
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$170
10 дней
С Лидией сотрудничаю до сих пор, очень доволен.
Очень приятно сотрудничать с таким заказчиком. Оплата всегда протекает быстро. Оперативный выход на связь. Спасибо огромное за работу.